Индекс Мосбиржи, российская валюта, акции АЛРОСА: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Рынок акций во вторник, 18 марта, большую часть дня показывал боковую динамику в ожидании телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Ближе к концу основных торгов индекс Мосбиржи индекс перешел к росту и на максимуме поднимался до уровня 3280,09 пункта, после чего начал корректироваться.
Российский рынок отреагировал снижением на итоги телефонных переговоров лидеров России и США во вторник. Тем не менее основная торговая сессия на российском рынке завершилась в небольшом плюсе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,38%, до 3257,49 пункта, при этом индекс РТС вырос на 3,83%, до 1259,09 пункта.
На вечерней сессии негативная динамика на рынке акций возобновилась. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, к концу торгов снизился на 1,1% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 3211,21 пункта.
На утренних торгах в среду, 19 марта, индекс IMOEX2 показывал рост на 0,4% — до уровня 3222,9 пункта по состоянию на 08:34 мск.
Рынок смог удержать уровень 3200 пунктов по индексу IMOEX2, и фиксация прибыли по итогу телефонного звонка президентов США и России не была значительной, рассказал директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков. Также стоит отметить позитивные новости о возможных новых экономических сделках между Россией и США, озвученные Дональдом Трампом. Президент США предложил урегулировать конфликт на Украине и обсудить возможности масштабной торговли между странами.
С учетом спокойного открытия на фондовых рынках в среду российский рынок может торговаться вблизи 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, с умеренным восприятием новостей по внешней политике и ожиданием инфляционных данных, прогнозирует эксперт «Финама». Дополнительно повлиять на динамику российских акций может ситуация на рынке нефти, добавил Ярослав Кабаков.
По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, техническая поддержка на отметке 3200 пунктов, скорее всего, устоит. Инвестиционные перспективы рынка благоприятные — рост индекса Мосбиржи к годовым максимумам может возобновиться в любой момент, сообщил эксперт.
Российская валюта
Рубль во вторник укрепился до девятимесячных максимумов по отношению к юаню. Пара CBY/RUB на минимуме опускалась до ₽11,1345 за юань. В последний раз на таких уровнях китайская валюта торговалась 20 июня 2024 года. По итогам торгов 18 марта курс юаня снизился на 1,15%, до ₽11,219.
Доллар на международном рынке Форекс снизился по отношению к рублю на 2,04%, опустившись до ₽81,7455, а на российском межбанковском рынке потери американской валюты составили 2,03%, до ₽81,7602.
Если смотреть с максимумов января по минимумы марта, то доллар потерял примерно 29% стоимости, юань подешевел на 20%. «Это одно из крупнейших крушений курсов на фоне высоких притоков валюты от экспорта, низкого спроса на валюту под импорт, расширенных лимитов продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу, притока капитала из-за рубежа и сокращения геополитической риск-премии», — пишет Михаил Зельцер.
По его словам, сказался и спекулятивный эффект. «Видимо, ранее было слишком много игроков против рубля, а принудительное закрытие длинных позиций в инвалютах усилило обвал», — пояснил Зельцер.
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Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев отмечал, что драйвером к укреплению рубля выступают геополитические ожидания. В частности, вчера поддержку рублю оказали ожидания телефонного разговора президентов России и США.
Сегодня можно ожидать реакции в паре юань/доллар на состоявшийся телефонный разговор на основной сессии, учитывая, что пара не торгуется на дополнительных сессиях утром и вечером.
«С учетом повышенной волатильности на российском рынке рубль может показывать сильные импульсные движения, но мы все же полагаем, что национальная валюта близка к пику своего укрепления в текущем цикле», — полагает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Весенние экспортные притоки будут ниже зимних вследствие ухудшившейся конъюнктуры на рынке нефти, а спрос на импорт сезонно повысится, пояснила эксперт. На этом фоне Наталия Пырьева ожидает, что рубль начнет возвращаться к ₽90 за один доллар США.
Акции АЛРОСА
АЛРОСА во вторник сообщила, что в рамках оптимизации расходов приостановит добычу на некоторых низкорентабельных месторождениях. С 15 июня временно будет приостановлена добыча на Верхне-Мунском месторождении, а с 1 апреля — на россыпных месторождениях в долине реки Анабар.
В компании отметили, что приостановка позволит в течение года сократить прямые затраты на ₽9 млрд. При этом мера может отразиться на показателях компании только в 2026 году, так как обогащение добытой на месторождениях руды продолжится вплоть до следующего года.
«Это решение свидетельствует о возможном ужесточении условий на алмазном рынке, что может повлиять на стоимость акций компании. С одной стороны, сокращение добычи может помочь снизить расходы, однако такая мера также подтверждает наличие давления на отрасль», — прокомментировал новость Ярослав Кабаков.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин полагает, что для акций АЛРОСА это нейтральная новость. По его словам, важнее сейчас то, что в марте возобновился рост цен на бриллианты.
Акции АЛРОСА отреагировали на новость снижением, которое было вскоре отыграно. Впрочем, котировки компании вновь обвалились на вечерней сессии вместе со всем рынком после появления первых сообщений о содержании разговора президентов США и России. В итоге акции АЛРОСА закрыли день снижением на 0,95%, до ₽60,57 за бумагу.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить доллары можно по ₽83,69, продать — по ₽87,11;
- Экспобанк (ст. м. «Комсомольская», «Площадь Ильича», «Академическая»): купить доллары можно по ₽84,5, продать — по ₽81,5.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить евро можно по ₽93,23, продать — по ₽96,42;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽93,25, продать — по ₽91.
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Другие важные события
Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-26238 и ОФЗ-26246.
Банк России опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения».
Еврозона: индекс потребительских цен, февраль — 13:00 мск.
США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 16:30 мск.
Россия: потребительская инфляция, неделя — 19:00 мск.
США: ставка ФРС — 21:00 мск.
США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания — 21:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3257,49 (+0,38%).
Индекс РТС: 1259,09 (+3,83%).
S&P 500: 5614,66 (-1,07%).
Dow Jones Industrial Average: 41 581,31 (-0,62%).
NASDAQ Composite: 17 504,12 (-1,71%).