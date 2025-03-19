Google попросил Верховный суд пересмотреть решения по российской дочке

Таляровский сообщил в суде первой инстанции, что Google International, единственный участник «Гугла», в декабре 2020 года приняла решение о распределении до 10 миллиардов рублей прибыли «дочки» за 2015−2017 годы. Около 128,7 миллиона долларов (около 9,5 миллиарда рублей на тот момент) дивидендов было выплачено в декабре 2021 года. Еще 500 миллионов «Гугл» заплатил в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов иностранным организациям.