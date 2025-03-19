Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры

Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.
«Делается все необходимое для здорового функционирования рынков. Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью», — написал Шимшек в соцсети Х.
По состоянию на 11.55 мск курс доллара к турецкой лире рос на 6,79%, до 39,175 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула.