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Глава Минфина Турции сделал заявление после падения биржи и лиры

АНКАРА, 19 мар — РИА Новости. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек на фоне падения рынка и национальной валюты — лиры заявил, что правительство принимает меры для «здорового функционирования рынков».

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

«Делается все необходимое для здорового функционирования рынков. Экономическая программа, которую мы реализуем, продолжается с решимостью», — написал Шимшек в соцсети Х.

По состоянию на 11.55 мск курс доллара к турецкой лире рос на 6,79%, до 39,175 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 36,6825 лиры. Ранее в ходе торгов курс доллара к лире подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании мэра Стамбула.