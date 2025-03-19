Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе

Так, в январе Россия поставила на французский рынок товаров на 507,4 миллиона евро, увеличив за год импорт на треть. Показатель стал максимальным с декабря 2022 года, когда стоимость французского импорта составляла 872 миллиона евро.
В то же время поставки Францией товаров российским компаниям в годовом выражении выросли на 4% и составили 137,3 миллиона евро. В результате страна стала основным торговым партнером России с товарооборотом в 644,6 миллиона евро — год назад это была Германия.
Сейчас Германия вторая по объему торговли с Россией: двусторонний товарооборот за год сократился на 14% и составил 625 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Италия, торговля с которой в январе выросла на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 600,9 миллиона евро.
В пятерку также входят Венгрия, с которой товарные потоки сократились на 14,5% за год, до 563,7 миллиона евро, а также Бельгия, с которой товарооборот почти не изменился и составил 537,4 миллиона евро.
Торговля России и Евросоюза в целом составила в начале года 5,6 миллиарда долларов против 6 миллиардов в январе прошлого года. В январе девять европейских стран нарастили товарооборот с Россией, сильнее всего — Греция — сразу в семь раз. С остальными 18 государствами он снизился, при этом наиболее заметно с Австрией — вчетверо.