Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе

Торговля России и Евросоюза в целом составила в начале года 5,6 миллиарда долларов против 6 миллиардов в январе прошлого года. В январе девять европейских стран нарастили товарооборот с Россией, сильнее всего — Греция — сразу в семь раз. С остальными 18 государствами он снизился, при этом наиболее заметно с Австрией — вчетверо.