ФНС заблокировала счета АО «Дальполиметалл»

Согласно документам из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, общая сумма долга производителя свинцового концентрата «Дальполиметалла» составила более 186 миллионов рублей, из которых 176 миллионов рублей — основной долг, а 9,8 миллиона — исполнительский сбор. С 2024 по 2025 год приставы возбуждали на АО «Дальполиметалл» исполнительные производства, предметом которых в том числе стали «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», «штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом», и «иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации».