ФНС заблокировала счета АО «Дальполиметалл»

Согласно документам из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, общая сумма долга производителя свинцового концентрата «Дальполиметалла» составила более 186 миллионов рублей, из которых 176 миллионов рублей — основной долг, а 9,8 миллиона — исполнительский сбор. С 2024 по 2025 год приставы возбуждали на АО «Дальполиметалл» исполнительные производства, предметом которых в том числе стали «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», «штраф как вид наказания по делам об АП, назначенный судом», и «иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации».
Раннее РИА Новости сообщало, что генеральная прокуратура подала иск к расположенному в Приморье одному из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата — ОАО «Горно-металлургический комплекс “Дальполиметалл” — и его владельцам, в том числе кипрским компаниям.
На официальном сайте ГМК «Дальполиметалл» указывалось, что это единственное в Приморском крае горнодобывающее предприятие, выпускающее свинцовый и цинковый концентраты, добываемые на шести месторождениях Дальнегорского рудного узла в Дальнегорском и Кавалеровском районах края. В составе предприятия действуют два рудника — «Николаевский» (Николаевское месторождение) и «2-й Советский» (Партизанское месторождение). Суммарная годовая мощность по добыче руды — около 1 миллиона тонн. Продукция предприятия отгружается на экспорт в незамерзающей бухте поселка Рудная Пристань и перевозится морскими судами на зарубежные рынки.