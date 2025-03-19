ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

Почти половина всех закупок пришлась на Францию — страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% — до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро — это в 1,9 раза больше, чем в декабре.