ЕС впервые за два года увеличил импорт СПГ у России

Согласно информации статведомства, ЕС в январе наращивал импорт российского СПГ третий месяц подряд — в начале года еще на 17% по сравнению с декабрем — до 1,074 миллиарда евро. Это стало максимальным объемом закупок с января 2023 года.
Почти половина всех закупок пришлась на Францию — страна закупила российского газа на 455,2 миллиона евро, что на 13% больше уровня месяцем ранее. На втором месте оказалась Испания, увеличившая импорт сразу на 31,5% — до 261,5 миллиона евро. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 256,7 миллиона евро — это в 1,9 раза больше, чем в декабре.
Крупные покупки также делали Нидерланды, которые закупили СПГ на 100 миллионов евро против 98,5 миллиона месяцем ранее. При этом в январе российский газ не импортировали Италия и Португалия.