Депозитивный настрой: средние ставки по вкладам опустились ниже 20%

Средняя доходность по депозитам на сроках от трех месяцев до года опустилась ниже 20%, выяснили «Известия». За последний месяц условия так или иначе ухудшили все крупнейшие банки. К очередному заседанию ЦБ ставки оказались ниже уровня ключевой. Это нормальная ситуация: до этого доходности, наоборот, были завышены. Всё это значит, что рынок не ждет ужесточения политики регулятора и рассчитывает на ее смягчение, но не в марте — а лишь во втором полугодии. Тем не менее сейчас россиянам стоит воспользоваться всё еще привлекательными условиями по сберегательным продуктам. Насколько и когда снизятся ставки по вкладам — в материале «Известий».