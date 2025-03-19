Бизнес предложил меры по «недопущению кризиса неплатежей»

А вот в случае с закупками в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ, регулирует закупки госкорпораций, организаций с 50-процентной долей госучастия и коммерческих организаций, попадающих под регулируемые виды деятельности) неплатежи есть, указал Калинин. По его мнению, к этому подталкивает сама экономическая ситуация в стране, а именно — рекордно высокие ставки депозитов. «К примеру, есть деньги, даже задержка на месяц, на два при депозитах под 20% — это сверхдоходы просто на ровном месте. Поэтому в том числе и госкорпорации стараются временно разместить деньги на депозитах, а рассчитаться позже», — пояснил он. Такая ситуация будет сохраняться, «пока деньги будут такими дорогими», убежден Калинин.