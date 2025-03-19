Alphabet согласилась на компенсацию в $3,2 млрд при срыве покупки Wiz

Компания вела переговоры о покупке Wiz в 2024 году, однако они провалились, в частности, из-за обеспокоенности участников сделки тем, что она может столкнуться с противодействием антимонопольных органов. На тот момент Google участвовала в двух судебных процессах, инициированных Министерством юстиции США, по обвинениям в нарушении антимонопольного законодательства в области поиска и цифровой рекламы.