Активы в поиске: почему в повестке снова появилась «большая приватизация»

Небольшое лирическое отступление, почему я и не только я связываем приватизацию и фондовый рынок. Конечно, Минфин хочет дополнительных доходов в бюджет за счет продажи доли в компаниях с госучастием. Но если посмотреть на оценку Алексея Моисеева о поступлениях от возможной приватизации, то они весьма сопоставимы с тем, что получает государство от дивидендов. Но в то же время на ведомство возложено исполнение поручения увеличить капитализацию фондового рынка до 66% от ВВП к 2030 году. С учетом роста валового внутреннего продукта за тот же период это означает повышение этой капитализации практически в три раза — до 193 трлн рублей. Поэтому приватизация однозначно будет проводиться через размещение акций на бирже. Что, кстати, следует и из выступления Антона Силуанова от 18 марта. Он напомнил о поставленной президентом задаче удвоить капитализацию фондового рынка к 2030-му.