Акции Мосбиржи подскочили на заявлении Минфина о торгах криптовалютой

«Естественно, когда готовились эти инициативы, ключевым предложением изначально было рассмотреть текущую биржевую инфраструктуру. У нас есть большие биржи, Мосбиржа, в первую очередь, которые, как я сказал, они могли бы справиться с этим функционалом без проблем. Та же торговля, только другой инструмент. Для любой биржевой площадки, в принципе, это не так сложно. Поэтому мы их рассматриваем, я бы сказал, в первую очередь как участников», — сказал он.