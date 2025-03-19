Акции Мосбиржи подскочили на заявлении Минфина о торгах криптовалютой

Акции Мосбиржи (MOEX) на торгах в среду, 19 марта, выросли на 2,03% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и на пике достигли отметки ₽218,34, свидетельствуют данные торгов на 15:34 мск. Котировки резко подскочили после того, как Минфин сообщил, что рассматривает Мосбиржу как участника эксперимента по торговле криптовалютой. До появления новости бумаги торговались на уровне ₽215,39 за акцию.
Сам индекс Мосбиржи (IMOEX) в это же время снижался на 1,1% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и торговался на уровне 3221,5 пункта.
Минфин рассматривает Московскую биржу как участника эксперимента по торговле криптовалютой. Об этом в кулуарах Crypto summit заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, сообщил ТАСС.
«Естественно, когда готовились эти инициативы, ключевым предложением изначально было рассмотреть текущую биржевую инфраструктуру. У нас есть большие биржи, Мосбиржа, в первую очередь, которые, как я сказал, они могли бы справиться с этим функционалом без проблем. Та же торговля, только другой инструмент. Для любой биржевой площадки, в принципе, это не так сложно. Поэтому мы их рассматриваем, я бы сказал, в первую очередь как участников», — сказал он.
Ранее Мосбиржа сообщала, что готова к запуску торгов инструментами с привязкой к криптовалюте после появления соответствующего регулирования.
Группа «Московская биржа» управляет крупнейшей в России биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В ее состав входят центральный депозитарий НРД («Национальный расчетный депозитарий»), а также клиринговый центр НКЦ («Национальный Клиринговый Центр».
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