Шортисты акций Tesla за три месяца заработали $16 млрд

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, Tesla в январе 2025 года зарегистрировала в Германии всего 1277 новых автомобилей, что на 59,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом там находится единственный завод Tesla на территории Европы. Во Франции в январе 2025 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи Tesla упали на 63% в январе, в Норвегии — на 38%, в Великобритании — на 8%.