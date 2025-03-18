Шортисты акций Tesla за три месяца заработали $16 млрд

Хедж-фонды заработали на падении акций Tesla с 17 декабря 2024 года $16,2 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные исследовательской компании S3 Partners. За это время котировки автопроизводителя упали на 50,4% к цене закрытия 17 марта 2025 года, до $238,01 за бумагу.
Падение акций Tesla привело к тому, что рыночная стоимость компании всего за три месяца упала более чем на $700 млрд, а состояние владельца компании Илона Маска сократилось более чем на $100 млрд. По данным Forbes на 17 марта 2025 года, состояние Маска оценивается в $328,5 млрд, а по данным Bloomberg на это же время — в $312 млрд.
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь откупить актив (например, акции) после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит.
Падению продаж автомобилей Tesla по всей Европе способствует вмешательство Маска в европейскую политику, в частности поддержка им правых партий, пишет Financial Times. Так, во время парламентских выборов в Германии (23 февраля 2025 года) бизнесмен поддерживал крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Еще один фактор — резкое сокращение расходов федерального правительства США, которым занимается миллиардер с момента вступления 20 января 2025 года в должность руководителя департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE). В частности, Маск предложил уволить десятки тысяч госслужащих, что привело в феврале 2025 года к 37 протестам по всей Америке с хэштегами в социальных сетях #TeslaTakedown и #TeslaTakover.
По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, Tesla в январе 2025 года зарегистрировала в Германии всего 1277 новых автомобилей, что на 59,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом там находится единственный завод Tesla на территории Европы. Во Франции в январе 2025 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи Tesla упали на 63% в январе, в Норвегии — на 38%, в Великобритании — на 8%.
«У Tesla была очень сильная стоимость бренда, а Илону удалось полностью ее разрушить. Маск не на той стороне своей покупательской базы. Tesla покупают не те люди в ковбойских сапогах», — сказал управляющий партнер хедж-фонда Clean Energy Transition Пер Лекандер, который впервые вложился Tesla несколько лет назад.
«Многие из подобных импульсных акций [вроде Tesla] стали раскрученными мемкоинами. Когда они выросли, те, кто их покупал, думали, что они умные. Теперь они падают и наносят огромный ущерб», — сказал калифорнийский шорт-селлер Марк Коходес.
На прошлой неделе JPMorgan снизил целевую цену акций Tesla на конец года со $135 до $120. «Нам трудно вспомнить что-либо аналогичное в истории автомобильной промышленности, когда бренд так быстро потерял бы стоимость», — отметили аналитики банка.
По данным S3 Partners, число акций Tesla, по которым открыты короткие позиции, в марте выросло на 16,3% и достигло 71,5 млн, или 2,6% от общего числа акций компании. Давление на акции производителя также оказывают более широкие распродажи на американском фондовом рынке, вызванные опасениями экономического ущерба из-за агрессивных пошлин президента США Дональда Трампа.
Tesla даже предупредила в письме торговому представителю США Джеймисону Гриру, что торговая война президента Дональда Трампа может сделать компанию мишенью для ответных пошлин и увеличить стоимость производства автомобилей в Америке. Так, с 1 марта в Торонто уже отменили льготную программу для аренды электрокаров Tesla.
На протяжении многих лет Tesla входила в число самых популярных игроков на коротких позициях на фондовом рынке США: весной 2020 года, например, было продано около 300 млн акций.