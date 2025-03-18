Счетная палата объяснила снижение доходов от налога на прибыль в регионах

Впервые о рисках, связанных с поступлением доходов от налога на прибыль, в Минфине высказались в октябре прошлого года. Затем глава Минфина Антон Силуанов, выступая перед сенаторами при рассмотрении бюджета на 2025−2027 годы, признал, что трудности с поступлением этого налога в ряде регионов действительно имеются. По его словам, речь идет о регионах с развитыми сырьевыми и угольными отраслями либо о тех, у которых имеются экспортно ориентированные предприятия, где «по тем или иным причинам» сократился экспорт.