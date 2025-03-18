Рыбопромышленники сообщили о восстановлении промысла в Черном море

В Азово-Черноморском бассейне — наименьшем из пяти рыбохозяйственных бассейнов России — добыли 35,5 тыс. т рыбы, или менее 1% от общего вылова в 2024 году, практически весь улов идет на внутренний рынок, уточнили в ассоциации. В промысле Черного и Азовского морей занято несколько тысяч рыбаков, а местная рыба — хамса, шпрот, тюлька, сельдь, ставрида, камбала, барабуля и другие — «визитная карточка» региона и сырье для популярных консервов, заключили там.