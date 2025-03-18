Российская Sitronics Electro начала поставку электрозарядок в Армению

«Наша линейка зарядных станций для электромобилей включает быструю зарядную станцию eStation Super на 262 кВт и медленные eStation Mini на 22 кВт и eStation Mini Duo на 44 кВт. Сейчас мы уже экспортировали несколько станций собственного производства в Армению. В первую очередь мы разрабатывали eStation Super для российского рынка. Станция соответствует требованиям и критериям для субсидируемых в России электрозарядных станций (ЭЗС)», — отметили в компании.
Там добавили, что зарядная станция компании может представлять интерес для экспорта благодаря режиму идентификации «plug & charge» и своим техническим характеристикам. Под режимом «plug & charge» понимается применение цифровых сертификатов. Так, зарядка электрокара начинается сразу после подключения кабеля. В компании отметили, что высокая мощность вентиляторов, которая особенно важна для жарких стран, позволит Sitronics Electro выйти и на рынки Ближнего Востока.
Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) — российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.