Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему

Тренд сохранится как минимум до начала апреля, считает аналитик. В это время доллар может торговаться в диапазоне 80−87 рублей, а евро закрепится на уровнях 88−95 рублей. Ориентир для юаня — 11−12,3 рубля. Доллары больше не приносят высокую доходность, а инвесторы скупают рублевые финансовые инструменты, заключил Шнейдерман.