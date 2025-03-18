Россиянам объяснили, почему доллар падает вопреки всему

Внебиржевой курс доллара на текущей неделе рухнул до минимумов лета прошлого года, в понедельник он был ниже 83 рублей.
«Сегодня на рынке Форекс доллар по 83 рубля и ниже становится реальностью. Это связано с тем, что сегодня на рынке Форекс сформировался позитивный геополитический фон, диалог между Россией и США набирает конструктивные обороты, растет спрос на рублевые финансовые инструменты, включая российский госдолг», — пояснил специалист.
Тренд сохранится как минимум до начала апреля, считает аналитик. В это время доллар может торговаться в диапазоне 80−87 рублей, а евро закрепится на уровнях 88−95 рублей. Ориентир для юаня — 11−12,3 рубля. Доллары больше не приносят высокую доходность, а инвесторы скупают рублевые финансовые инструменты, заключил Шнейдерман.