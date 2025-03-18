Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета РИА Новости по данным Совета стран-производителей пальмового масла.