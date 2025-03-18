Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россия третий год подряд сокращает ввоз пальмового масла, и в прошлом году он был минимальным за десять лет и составил лишь 795 тысяч тонн, следует из расчета РИА Новости по данным Совета стран-производителей пальмового масла.

Источник: © РИА Новости

Россия начала сокращать импорт пальмового масла в 2022 году, а по итогам прошлого года он уменьшился еще на 4,2% и составил 795 тысяч тонн, обновив десятилетний минимум.

Более 70% всех поставок в Россию попадает из Индонезии: в прошлом году оттуда было куплено 570,3 тысячи тонн масла на 538,2 миллиона долларов. В физическом выражении индонезийский экспорт на российский рынок вырос на 12%, в денежном — на 21%.

Небольшие объемы также поставила Малайзия — на сумму 15,2 миллиона долларов (6,7 миллиона годом ранее). Собственное пальмовое масло РФ не производит.

Россия в прошлом году была восьмой в мире по импорту пальмового масла с долей в 1,7%. Крупнейшими в мире импортерами пальмового масла в прошлом году были Индия (19%), Китай (10%) и ЕС (10,7%).