Россия сократила ввоз пальмового масла до минимума за десять лет

Россия начала сокращать импорт пальмового масла в 2022 году, а по итогам прошлого года он уменьшился еще на 4,2% и составил 795 тысяч тонн, обновив десятилетний минимум.
Более 70% всех поставок в Россию попадает из Индонезии: в прошлом году оттуда было куплено 570,3 тысячи тонн масла на 538,2 миллиона долларов. В физическом выражении индонезийский экспорт на российский рынок вырос на 12%, в денежном — на 21%.
Небольшие объемы также поставила Малайзия — на сумму 15,2 миллиона долларов (6,7 миллиона годом ранее). Собственное пальмовое масло РФ не производит.
Россия в прошлом году была восьмой в мире по импорту пальмового масла с долей в 1,7%. Крупнейшими в мире импортерами пальмового масла в прошлом году были Индия (19%), Китай (10%) и ЕС (10,7%).