Производство алкоголя в США может пострадать из-за пошлин Трампа

США ранее в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Один из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты — Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Трамп заявлял, что если эти пошлины не будут отменены, Штаты введут ответные тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Это, по сути, запретительные импортные пошлины. Как ранее писало РИА Новости, из-за таких пошлин может пострадать американский импорт игристого вина и водки, поскольку он почти полностью приходится на ЕС.