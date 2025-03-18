Производство алкоголя в США может пострадать из-за пошлин Трампа

В феврале Трамп в ходе заседания кабинета американской администрации, заявил, что США в ответ на «несправедливые ограничения» введут пошлины в 25% на товары из ЕС, включая автомобили и «все остальное».
Так, по итогам 2024 года, США приобрели у ЕС пробок для бутылок на 148,6 миллиона долларов — это 98,9% всего импорта пробок Штатами. Нужной для их изготовления пробки они импортировали на 1,9 миллиона долларов или 93,9% от всего объема импорта. При этом основной объем пробковых деревьев, пригодных для хозяйственных нужд, произрастает в Европе и Северной Африке.
Кроме того Америка сильно зависит от ЕС в поставках деревянных бочек, используемых в том числе при производстве алкогольных напитков. За 2024 год в их импорте на ЕС пришлось 96,9% или 278,1 миллиона долларов.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя — импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров — тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
США ранее в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Один из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты — Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Трамп заявлял, что если эти пошлины не будут отменены, Штаты введут ответные тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. Это, по сути, запретительные импортные пошлины. Как ранее писало РИА Новости, из-за таких пошлин может пострадать американский импорт игристого вина и водки, поскольку он почти полностью приходится на ЕС.