Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

— Я бы не назвал это конфликтом. Скорее это противостояние здравого смысла и санкционного помутнения сознания. Как в советском анекдоте про пьяного, который ищет ключ под фонарем. Прохожий его спрашивает, где он его потерял; тот отвечает, что в километре отсюда. На вопрос, почему он ищет здесь, ответ: здесь светлее. При любом исходе судебных разбирательств я лично ничего не теряю в материальном плане, в этом деле я стою за здравый смысл.