Потанин заявил, что ключевую ставку лучше оставить, чем опять повышать

«Мы будем жить в условиях сложной обстановки. Нам лучше готовиться к тому, что ситуация будет оставаться стабильно напряженной. А по поводу снижения [ключевой ставки] — я бы оставил, лучше сейчас оставить, чем потом опять повышать», — сказал Потанин.