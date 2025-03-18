ОСК отказалась от покупки верфи «Звезда»

Судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, в 20 км на восток от Владивостока, — единственный судостроительный завод в России, построенный с нуля в постсоветское время. Новая верфь, строительство которой началось в 2009 году по поручению главы государства на базе одноименного дальневосточного военного завода, задумывалась как самая современная и оснащенная в России, где можно будет строить суда любого класса и любого назначения. Изначально реализацией проекта занимались ОСК и южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., но в 2012 году последняя из него вышла. Затем реализацию «Звезды» передали консорциуму «Роснефти» и Газпромбанка — партнеры получили 75% в проекте (блокпакет остался за ОСК, но постепенно его размер снижался). «Роснефть» стала якорным заказчиком проекта. Всего на верфи спущено на воду уже 12 судов, строятся еще 23 более чем из 50, находящихся в портфеле заказов предприятия. Знаковый заказ завода — новый ледокол «Лидер» проекта 10510 мощностью 120 МВт на валах. Судно, заказанное «Росатомом», стоит более 120 млрд руб. Такие суда должны обеспечить круглогодичную проводку по Северному морскому пути — одному из главных транспортных проектов современной России.