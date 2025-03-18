Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак назвал приток зарубежного капитала одной из причин роста рубля

Рубль значительно укрепился по отношению к иностранным валютам. Среди причин этого — приток зарубежного капитала на внутренний рынок с учетом геополитической ситуации, заявил вице-премьер Александр Новак.

Источник: РИА "Новости"

Укреплению рубля способствуют более низкий импорт в этом году и приток зарубежного капитала. Об этом журналистам заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), комментируя ситуацию на валютном рынке.

«Сегодня баланс так складывается, что, видимо, несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом геополитической ситуации», — сказал Новак, слова которого передает корреспондент РБК.

По словам вице-премьера, власти не планируют вмешиваться в ситуацию на валютном рынке и курс будет определяться рыночными условиями.

«Наблюдаем, конечно, волатильность. Для экспортеров это, действительно, такой негативный фактор, тем не менее, это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции, поэтому будем смотреть. Это рыночная история», — заключил вице-премьер.

По его мнению, учитывая прогнозы по восстановлению импорта, курс рубля по отношению к иностранным валютам в среднем по году будет соответствовать уровню, заложенному в прогнозе социально-экономического развития.

Новость дополняется.