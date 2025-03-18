Новак назвал приток зарубежного капитала одной из причин роста рубля

Укреплению рубля способствуют более низкий импорт в этом году и приток зарубежного капитала. Об этом журналистам заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), комментируя ситуацию на валютном рынке.
«Сегодня баланс так складывается, что, видимо, несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом геополитической ситуации», — сказал Новак, слова которого передает корреспондент РБК.
По словам вице-премьера, власти не планируют вмешиваться в ситуацию на валютном рынке и курс будет определяться рыночными условиями.
«Наблюдаем, конечно, волатильность. Для экспортеров это, действительно, такой негативный фактор, тем не менее, это играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции, поэтому будем смотреть. Это рыночная история», — заключил вице-премьер.
По его мнению, учитывая прогнозы по восстановлению импорта, курс рубля по отношению к иностранным валютам в среднем по году будет соответствовать уровню, заложенному в прогнозе социально-экономического развития.
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