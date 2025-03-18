Новак назвал приток зарубежного капитала одной из причин роста рубля

«Сегодня баланс так складывается, что, видимо, несколько ниже импорт, чем в прошлом году. Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом геополитической ситуации», — сказал Новак, слова которого передает корреспондент РБК.