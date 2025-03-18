Названы регионы с наибольшим спросом на яйца

Отмечается, что в целом россияне — клиенты торговых сетей Х5 — за 2024 год приобрели почти 545,7 миллиона упаковок яиц, что на 1% больше, чем в 2023 году. В среднем на одного покупателя приходится одна пачка яиц в месяц. При этом больше всего спрос на данный продукт возрастает перед Новым годом и весной в период праздников, а снижается в летний период.