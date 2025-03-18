Мантуров заявил о важности единого подхода к возвращению в РФ западных компаний

«Что нужно делать превентивно в контексте технологической политики — это выработать единые подходы к перспективам возвращения на наш рынок западных компаний. Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность. Другое дело, что открывать двери нужно лишь в те ниши, в которых мы согласимся поделиться своим суверенитетом», — подчеркнул Мантуров.
При этом, продолжил он, должны меняться сами принципы привлечения иностранных инвестиций и локализации. Так, контроль в совместных компаниях должен быть у российских бенефициаров. Именно такой позиции следует придерживаться бизнесу в России в предстоящих переговорах, обозначил он.
Ранее, 13 марта, президент РФ Владимир Путин сообщил о проходящих в закрытом режиме переговорах с зарубежными компаниями по поводу возвращения некоторых партнеров на российский рынок. Он отметил, что переговоры проходят спокойно, достойно, со взаимоуважением и соблюдением интересов друг друга.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников 23 февраля рассказал, что зарубежные компании «зондируют» в информационном поле перспективы возврата в Россию. Тем не менее государству пока не поступало официальных юридических обращений от брендов.