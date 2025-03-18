Мантуров заявил о важности единого подхода к возвращению в РФ западных компаний

«Что нужно делать превентивно в контексте технологической политики — это выработать единые подходы к перспективам возвращения на наш рынок западных компаний. Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность. Другое дело, что открывать двери нужно лишь в те ниши, в которых мы согласимся поделиться своим суверенитетом», — подчеркнул Мантуров.