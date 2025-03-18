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Глава ВТБ заявил, что не ждет дальнейшего сильного укрепления курса рубля

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин не ждет дальнейшего значительного укрепления курса рубля, заявил он журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Источник: © РИА Новости

«Понятия не имею», — сказал он в ответ на вопрос, что происходит с рублем.

«Не знаю, я думаю, сильно больше не должен», — ответил Костин, до какого уровня может укрепиться курс рубля.

Ранее во вторник расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 81 рубля, впервые с прошлого лета.

Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.