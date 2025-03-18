Глава ВТБ заявил, что не ждет дальнейшего сильного укрепления курса рубля

«Понятия не имею», — сказал он в ответ на вопрос, что происходит с рублем.
«Не знаю, я думаю, сильно больше не должен», — ответил Костин, до какого уровня может укрепиться курс рубля.
Ранее во вторник расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал ниже 81 рубля, впервые с прошлого лета.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.