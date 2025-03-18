Цены на частные дома в регионах России заметно выросли к началу весны

«Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. При этом в большинстве регионов стоимость квадратного метра частных домов (77 тыс. руб.) значительно ниже, чем в других сегментах (в новостройках 158 тыс. руб., а на вторичном рынке — 114 тыс. руб.). Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства», — уточнил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.