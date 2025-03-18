Цены на частные дома в регионах России заметно выросли к началу весны

Бюджет предложения частных домов в России заметно вырос к началу нового делового сезона для рынка загородной недвижимости. Средняя медианная цена частных домов в регионах со городами-миллионниками за год выросла на 13,2% и составила 10,1 млн руб. на начало марта 2025 года. Об этом в поступившем в редакцию исследовании сообщили аналитики «Яндекс Недвижимости».
Больше всего частные дома за год подорожали в Омской (+30,5%) и Волгоградской областях (+30,1%). Заметно выросли цены также в Пермском крае (18,9%), Башкортостане (+16,7%) и Челябинской области (+16,5%).
Небольшое снижение зафиксировано в Ленинградской области (-4,9%) и Краснодарском крае (-0,4%), говорится в исследовании.
«Весной рынок загородной недвижимости традиционно активизируется, поскольку именно в этот период можно более тщательно оценить участок и особенности рельефа. При этом в большинстве регионов стоимость квадратного метра частных домов (77 тыс. руб.) значительно ниже, чем в других сегментах (в новостройках 158 тыс. руб., а на вторичном рынке — 114 тыс. руб.). Это делает формат еще более популярным для покупки, особенно среди категорий покупателей, которые рассматривают дом в качестве основного места жительства», — уточнил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.
Ранее аналитики банка «Дом.РФ» назвали регионы, где дешевле всего построить частный дом по подряду. Возвести дом в среднем по стране можно за 7 млн руб. Самая низкая стоимость строительства дома с подрядом отмечена в Чувашии.