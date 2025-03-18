Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям

«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ прописываются в договоре с банком», — говорится на сайте регулятора.