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Банки будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт детям

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Банки РФ с 29 марта будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им банковской карты, а также обо всех операциях по счету, сообщает ЦБ.

Источник: © РИА Новости

«С 29 марта этого года все банки также будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты, а также обо всех операциях по счету ребенка. Информирование и его способ прописываются в договоре с банком», — говорится на сайте регулятора.