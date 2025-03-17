«Ведомости» узнали о продаже доли «Сбера» в группе «Просвещение»

Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась со «Сбером» о покупке его доли в размере 25% в группе компаний «Просвещение», передают «Ведомости» со ссылкой на пять источников, часть из которых близка к обеим сторонам сделки.
Три собеседника рассказали газете, что сделка уже закрыта. Таким образом ВЭБ должен был увеличить свою долю в «Просвещении» до 50%.
«Просвещение» — это основной в России издатель учебной литературы и один из крупнейших издателей на книжном рынке в целом. По данным Российской книжной палаты за полный 2024 год, компания лидирует в рейтинге по тиражу непериодических изданий (131 млн экземпляров) и входит в тройку по их количеству (6,4 тыс.), уступая только группе «Эксмо-АСТ».
По итогам 2023 года выручка АО «Издательство “Просвещение” по РСБУ составила 47,8 млрд руб., чистая прибыль — 27,5 млрд руб. У АО “Просвещение” выручка за тот же период достигла 21,8 млрд руб., чистая прибыль — 21,9 млрд руб. Данные за 2024 год пока отсутствуют.
Раньше «Просвещение» было полностью государственным предприятием. В 2011 году его выкупила издательская группа «Олма-пресс» Владимира Узуна при финансовом обеспечении Аркадия Ротенберга. Сумма сделки оценивалась в 2,25 млрд руб. Сам Ротенберг в 2013 году получил более 20% акций «Просвещения», указывалось в отчетности компании (источник РБК говорил о 25%), однако в 2017 году он продал свою долю. В 2021 году в капитал «Просвещения» вошли Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ с долями по 25%.
Тогда же в совет директоров «Просвещения» вошли восемь человек — по два представителя от Сбербанка, РФПИ, ВЭБ.РФ и нынешних акционеров издательства. Последние должны были сохранить оставшиеся 25% капитала.
В пояснении к бухгалтерской отчетности АО «Просвещение» — головной компании ГК — за 2023 год говорится, что акционерами компании на конец года с долями по 25% выступали ООО «Инвест ПРО», ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-12», АО «УК “Молния” закрытого паевого инвестиционного фонда “Образовательная платформа” и ООО “Цифровые активы”.
В ВЭБе, «Сбере» и «Просвещении» не ответили на запросы газеты.