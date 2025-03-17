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В России снизились продажи водки

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Розничные продажи водки в России в январе-феврале 2025 года снизились на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ликеро-водочных изделий продали на 14,8% больше, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Источник: © РИА Новости

По данным службы, за первые два месяца 2025 года было реализовано 11,492 миллиона декалитров водки, ликеро-водочных изделий продали 2,825 миллиона декалитров. Коньяка реализовали 2,111 миллиона декалитров — на 10,7% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Игристых вин продали на 1,4% меньше — 3,4 миллиона декалитров, при этом виноградных вин реализовали на 1,6% больше — 8,566 миллиона декалитров. Кроме того, продажи плодовой алкогольной продукции сократились на 71,6% — до 553,5 тысячи декалитров.

Продажи крепкого алкоголя (свыше 9%) за январь-февраль 2025 года снизились на 2,2% и составили 18,716 миллиона декалитров.

В целом же продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за первые два месяца 2025 года снизились на 12,2%, или 4,44 миллиона декалитров — до 32,052 миллиона декалитров, рассказали в Росалкогольтабакконтроле.