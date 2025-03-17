В России снизились продажи водки

По данным службы, за первые два месяца 2025 года было реализовано 11,492 миллиона декалитров водки, ликеро-водочных изделий продали 2,825 миллиона декалитров. Коньяка реализовали 2,111 миллиона декалитров — на 10,7% меньше, чем за такой же период прошлого года.