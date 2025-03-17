В Росрыболовстве назвали предварительный прогноз по вылову лососевых

«Есть предварительные прогнозы, которые уже дает наша наука. Они, безусловно, будут уточняться после тех исследований, которые будут проходить уже в апреле-мае. Сейчас порядка 400 тысяч тонн прогноз по вылову лососевых на этот год», — заявил Шестаков.
Также он уточнил, что в настоящее время у ведомства пока нет прогноза по производству и ценам на красную икру. «Надо смотреть, какой реальный будет вылов», — добавил Шестаков, отметив, что вылов лососевых в текущем году ожидается больше, чем в прошлом.
В сентябре прошлого года глава Росрыболовства отмечал, что вылов тихоокеанских лососей в РФ в 2024 году будет вдвое меньше 2023 года, когда он составил 609 тысяч тонн, и не превысит 250−260 тысяч тонн.
Кроме того, министр сельского хозяйства Оксана Лут в октябре заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в 2024 году ожидается ниже предыдущего, в том числе в связи с тем, что четные года традиционно являются «нерыбными» из-за слабой лососевой путины.
«Уточненные итоги по вылову в 2024 году будут к 1 апреля», — уточнил глава Росрыболовства.