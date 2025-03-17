В Росрыболовстве назвали предварительный прогноз по вылову лососевых

Также он уточнил, что в настоящее время у ведомства пока нет прогноза по производству и ценам на красную икру. «Надо смотреть, какой реальный будет вылов», — добавил Шестаков, отметив, что вылов лососевых в текущем году ожидается больше, чем в прошлом.