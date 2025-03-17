Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию

«Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся», — рассказал он журналистам.
Титов не уточнил, о каких компаниях идет речь, но добавил, что партнеры из США ждут, когда сложится необходимая ситуация. Он также отметил, что европейские компании пока не планирует возвращаться в Россию.
Президент России Владимир Путин в феврале призвал внимательно отнестись к возвращению ушедших фирм и не утратить приобретенный потенциал. Первый вице-премьер Денис Мантуров также сообщил, что российские власти пристально рассмотрят каждый отдельный случай и допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.