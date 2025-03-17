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Титов заявил о готовности американского бизнеса к возвращению в Россию

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский бизнес готов вернуться на российский рынок, но пока ждет подходящей для этого ситуации, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов.

Источник: © РИА Новости

«Надеемся, что американские связи тоже у нас начнут развиваться. По крайней мере, я был в Нью-Йорке, встречался с американским бизнесом. Они сказали, что вернутся», — рассказал он журналистам.

Титов не уточнил, о каких компаниях идет речь, но добавил, что партнеры из США ждут, когда сложится необходимая ситуация. Он также отметил, что европейские компании пока не планирует возвращаться в Россию.

Президент России Владимир Путин в феврале призвал внимательно отнестись к возвращению ушедших фирм и не утратить приобретенный потенциал. Первый вице-премьер Денис Мантуров также сообщил, что российские власти пристально рассмотрят каждый отдельный случай и допустят на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна.