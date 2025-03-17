СПБ Биржа назвала время возобновления торгов

С 1 февраля СПБ Биржа начала проводить торги по выходным. В первый раз они прошли в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля. Инвесторы могут заключать сделки с 54 российскими ценными бумагами. Торги в субботу и воскресенье проводятся с 10:00 до 23:50 мск. К 3 марта объем торгов на СПБ Бирже в выходные превысил ₽1 млрд, достигнув ₽1,52 млрд.