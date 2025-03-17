СПБ Биржа назвала время возобновления торгов

СПБ Биржа (SPBE) возобновит торги ценными бумагами с 12:10 мск, говорится в сообщении площадки. При этом участникам торгов дано право отзывать поданные ранее заявки.
Биржа приостановила торги из-за технического сбоя в работе средств проведения торгов с 10:55 мск. «Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно», — говорилось в изначальном сообщении СПБ Биржи.
Акции площадки на Мосбирже не отреагировали на приостановку торгов. На 12:01 мск котировки прибавляли 3,21%, до ₽305,2 за бумагу.
В предыдущий раз технический сбой на СПБ Бирже был зафиксирован 24 февраля 2025 года. Тогда торги на площадке не проводились с 07:00 до 09:30 мск. Как поясняли в пресс-службе СПБ Биржи, запрет на выставление заявок был связан с «замедлением штатных процессов».
Торги на СПБ Бирже приостанавливались и ранее. Например, в мае 2024 года во время основной сессии пауза длилась 3 часа 45 минут из-за технического сбоя. Еще один случай приостановки торгов произошел в конце декабря 2023 года, сделки тогда не проводились в течение более трех часов.
После того как 2 ноября 2023 года площадка подпала под блокирующие санкции США, она приостановила сделки по всем ценным бумагам (как российским, так и иностранным). Торги частью отечественных активов были восстановлены 3 ноября, сделки по акциям США и Гонконга до сих пор не возобновлены.
С 1 февраля СПБ Биржа начала проводить торги по выходным. В первый раз они прошли в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля. Инвесторы могут заключать сделки с 54 российскими ценными бумагами. Торги в субботу и воскресенье проводятся с 10:00 до 23:50 мск. К 3 марта объем торгов на СПБ Бирже в выходные превысил ₽1 млрд, достигнув ₽1,52 млрд.
На прошлой неделе СПБ Биржа сообщила, что планирует запустить торги инструментами с привязкой к крипте. «СПБ Биржа поддерживает инициативы, направленные на расширение инвестиционных возможностей инвесторов и диверсификацию их стратегий. Мы планируем начать торги продуктами, привязанными к стоимости криптовалют», — сказал представитель биржи «РБК Инвестициям».