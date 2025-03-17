«По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%)», — сообщили в ОКБ.
Отмечается, что заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан.
В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва — 663,6 тысячи самозапретов, Московская область — 442,1 тысячи, Санкт-Петербург — 306,1 тысячи, Башкирия — 215,4 тысячи, Свердловская область — 195,2 тысячи, Ростовская область — 174,0 тысячи, Краснодарский край — 173,3 тысячи, Татарстан — 163,9 тысячи, Челябинская область — 160,4 тысячи, Нижегородская область — 136,4 тысячи.