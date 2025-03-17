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Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона граждан России в первые две недели работы сервиса, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Источник: © РИА Новости

«По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по состоянию на 16 марта включительно самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян. Подавляющее большинство граждан по-прежнему выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%)», — сообщили в ОКБ.

Отмечается, что заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан.

В топ-10 регионов по количеству установленных самозапретов вошли: Москва — 663,6 тысячи самозапретов, Московская область — 442,1 тысячи, Санкт-Петербург — 306,1 тысячи, Башкирия — 215,4 тысячи, Свердловская область — 195,2 тысячи, Ростовская область — 174,0 тысячи, Краснодарский край — 173,3 тысячи, Татарстан — 163,9 тысячи, Челябинская область — 160,4 тысячи, Нижегородская область — 136,4 тысячи.