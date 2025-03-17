Росстат зафиксировал рост ввода жилья в феврале 2025 года

В конце февраля 2025 года курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин назвал новые цели по объему ввода жилья в России. Ввод жилья в России должен быть не ниже 100 млн кв. м в год, указал вице-премьер. «Это та планка, которую мы два года назад достигли», — сообщал он. Ранее Хуснуллин отмечал, что задачи по строительству к 2030 году 1 млрд кв. м жилья и по ежегодному вводу 120 млн «квадратов» жилой недвижимости сохраняются.