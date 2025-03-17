Росстат зафиксировал рост ввода жилья в феврале 2025 года

За первые два месяца 2025 года в России было введено в эксплуатацию 21,4 млн кв. м жилья всех типов (сюда входят и новостройки, и частные дома, построенные на землях ИЖС). Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из оперативной информации Росстата.
Положительную динамику первых двух месяцев этого года обеспечил февраль. В последний месяц зимы было сдано 10,4 млн кв. м жилья — на 22,9% больше, чем годом раньше. Такой существенный прирост позволил компенсировать падение сдачи на 9,6%, которое наблюдалось в январе.
Как изменился ввод жилья всех типов
В феврале ввод всех типов жилья в эксплуатацию (суммарный показатель по новостройкам и частным домам) вырос в большинстве регионов с крупными объемами строительства.
Наибольший рост сдачи жилья в последний месяц этой зимы по сравнению с февралем 2024 года статистическим ведомством зафиксирован:
- на 107,8% — в Краснодарском крае, до 664,0 тыс. кв. м;
- на 96,9% — в Пермском крае, до 163,7 тыс. кв. м;
- на 92,8% — в Ленинградской области, до 455,7 тыс. кв. м;
- на 84,1% — в Москве, до 611,7 тыс. кв. м;
- на 83,7% — в Московской области, до 1,49 млн кв. м.
Отрицательная динамика ввода наблюдается лишь в четырех крупных регионах. По данным Росстата, объемы сдачи жилья в эксплуатацию по сравнению с февралем упали:
- на 52,9% — в Нижегородской области, до 146,2 тыс. кв. м;
- на 41,2% — в Санкт-Петербурге, до 139,7 тыс. кв. м;
- на 26,8% — в Самарской области, до 125,6 тыс. кв. м;
- на 3,4% — в Татарстане, до 538,6 тыс. кв. м.
Как в феврале изменился ввод частного жилья в эксплуатацию
Показатели февральского ввода, как обычно, в значительной степени были обеспечены сдачей в эксплуатацию не новостроек, а частного жилья, следует из данных Росстата. Из 10,4 млн кв. м всей жилой недвижимости, сданной в последний месяц зимы, на ИЖС пришлось 8,5 млн кв. м.
По сравнению с февралем 2024 года фиксируется прирост сдачи частного жилья на 41,7%. Для справки: в январе в этом же сегменте жилой недвижимости наблюдался спад показателей — тогда ввод ИЖС сократился на 8,2%.
В последний месяц зимы спад показателя наблюдается лишь в двух крупных регионах России с большим объемом строительства и жителей. Ввод в эксплуатацию частного жилья в феврале 2025 года уменьшился по сравнению с февралем 2024 года:
- на 20,8% — в Нижегородской области, до 142,7 тыс. кв. м;
- на 7,7% — в Татарстане, до 506,0 тыс. кв. м.
В остальных регионах показатели ввода частного жилья выросли, причем в четырех регионах статистическое ведомство отметило прирост ввода ИЖС более чем вдвое:
- на 142,9% — в Волгоградской области, до 101,8 тыс. кв. м;
- на 138,9% — в Московской области, до 1,44 млн кв. м индивидуальных домов;
- на 136,5% — в Ленинградской области, до 455,7 тыс. кв. м;
- на 127,7% — в Новосибирской области, до 180,5 тыс. кв. м.
В конце февраля 2025 года курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин назвал новые цели по объему ввода жилья в России. Ввод жилья в России должен быть не ниже 100 млн кв. м в год, указал вице-премьер. «Это та планка, которую мы два года назад достигли», — сообщал он. Ранее Хуснуллин отмечал, что задачи по строительству к 2030 году 1 млрд кв. м жилья и по ежегодному вводу 120 млн «квадратов» жилой недвижимости сохраняются.
В начале марта Владимир Путин допустил «небольшое сжатие» ввода жилья в России. Главное, чтобы ввод не опустился ниже низшего предела, чтобы потом не вытаскивать отрасль, отметил президент.