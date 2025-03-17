Рабочий в тень: в РФ выявили более 800 тыс. трудящихся всерую

В России в прошлом году выявили больше 800 тыс. человек, которые работают с нарушениями трудового законодательства, сообщили «Известиям» в Роструде. В частности, такие сотрудники получают зарплаты в конвертах. Однако на деле проблема более широкая — с нарушениями может быть трудоустроено больше россиян, но выявлять удается далеко не всех. В случае начисления серых зарплат люди могут получать примерно на треть больше, так как компания не уплачивает за них налоги. Для работодателей при этом штрафы за подобное незначительны — административная и налоговая ответственность и только в крайнем случае уголовная. Что предпринимают власти, чтобы снизить нелегальную занятость, и удастся ли это сделать — в материале «Известий».
Сколько людей в России работают нелегально
Число выявленных случаев нелегального найма работников за год выросло почти на 5% — с 795 тыс. человек в 2023-м до 828 тыс. в прошлом году. Такими данными поделились с «Известиями» в Роструде.
К трудоустройству всерую может относиться работа без трудового договора, без лицензии в сфере услуг, выплата зарплаты полностью или частично в конверте, неофициальная подработка. Речь здесь идет не о нелегальных мигрантах, которые работают в нашей стране без разрешительных документов, а о нарушениях порядка оформления трудовых отношений с россиянами.
Их признаками могут быть, если работодатель выплачивает более 10 своим работникам жалованье ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ, с 1 января 22 440 рублей). Или, например, если организация заключает договор более чем с 10 самозанятыми, а их среднемесячный доход превышает 20 тыс. рублей. А также если среднемесячная зарплата сотрудника отличается более чем на 35% от среднеотраслевой по региону.
Всего за три года в России выявили свыше 2,2 млн неформально занятых — практически со всеми из них удалось легализовать трудовые отношения, уточнили в Роструде. Это можно сделать, заключив трудовые отношения, оформив самозанятость или индивидуальное предпринимательство, а также сотрудничество с работодателем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).
Однако проблема более широкая: хотя цифра в 800 тыс. человек кажется большой, но в масштабах страны такое количество не так уж и велико — около 1% от всей рабочей силы в стране. На самом деле неофициально занятых может быть гораздо больше. По данным Росстата на конец 2024-го, в экономике России было занято 76,2 млн человек.
В чем риски от зарплаты в конверте
В условиях кадрового дефицита компании часто прибегают к неформальной занятости для того, чтобы быстрее «закрыть» вакансии. Помимо этого, многие люди уверены, что выгоднее работать без официального оформления, потому что из-за налоговых отчислений выходит меньшая сумма. Нередко бывает, что трудящиеся официально устраиваются в одном месте, а подрабатывают в другом.
Кроме того, в последние годы многие пенсионеры прибегали к нелегальной занятости — с 2016 по 2024 год пенсия работающих пенсионеров не индексировалась, добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Эта проблема разрешилась с 2025-го: теперь повышение пенсий затрагивает всех пенсионеров, в том числе и работающих.
Работа всерую может быть выгодна больше работодателю, полагает Ольга Беленькая. Эксперт добавила: таким образом он «экономит» не только налог на доходы физических лиц (13% НДФЛ), который удерживается с работника, но и все отчисления во внебюджетные фонды (свыше 30%) — это в сумме порядка 40%. А самому работнику могут предложить более высокое жалованье.
При этом больше всего от зарплат в конверте страдает именно сам работающий гражданин. Человек практически не защищен в отношениях с работодателем, его легко можно уволить. Также он не может рассчитывать на социальные гарантии — отпускные, больничные, достойные декретные и пенсию, напомнила Ольга Беленькая.
Тем не менее внешние условия — высокая инфляция, ослабление курса рубля — приводят к тому, что граждане готовы жертвовать своими правами, работая нелегально, уверена Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Как в России борются с нелегальной занятостью населения
Ответственность за зарплату в конверте, если такие случаи выявят, в основном несет работодатель. В рамках налогового законодательства организации придется осуществить доначисления и оплатить штраф в 20% от неуплаченной суммы. Кроме того, есть риск привлечения к ответственности за нарушение ТК — это повлечет наложение административного штрафа (от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей). Если же уход от уплаты взносов носит особо крупный размер, то работодателю грозит уголовная ответственность.
Власти из года в год борются с нелегальным трудоустройством. В частности, в 2022-м были созданы межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в регионах. В них входят представители прокуратуры, МВД, ФНС и Роструда. Сама комиссия не может привлекать к ответственности, но она передает сведения в Госинспекцию труда и налоговые органы для дальнейших проверок, по итогам которых возможно привлечение к ответственности.
А с этого года в России заработал реестр недобросовестных работодателей, который ведет Роструд. Туда вносятся компании, которые нарушают закон при трудоустройстве работников. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, реестр — инструмент профилактики нелегальной занятости. По состоянию на 14 марта в реестре 31 работодатель, в том числе 30 индивидуальных предпринимателей.
— Кроме того, в 2025 году продлен мораторий на проведение Рострудом проверок бизнеса. Плановые проверки проводятся только в отношении компаний с высоким уровнем риска, в то время как внеплановые проверки осуществляются только по согласованию с прокуратурой — при поступлении обращений граждан или срабатывании индикаторов риска, которые сигнализируют о возможных нарушениях, — добавили в пресс-службе ведомства.
Сейчас многие организации соглашаются выйти из тени, так как понимают, что при легальном оформлении выгоднее работать и платить налоги, чем иметь потом проблемы с законом, уверена Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. С другой стороны, попытки ухода от налогов пока сохранятся. Работники — при условии, что им станут неплохо платить — будут готовы по-прежнему работать нелегально, не желая разрывать такую цепь, связывающую их с серым работодателем.