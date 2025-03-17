Рабочий в тень: в РФ выявили более 800 тыс. трудящихся всерую

В России в прошлом году выявили больше 800 тыс. человек, которые работают с нарушениями трудового законодательства, сообщили «Известиям» в Роструде. В частности, такие сотрудники получают зарплаты в конвертах. Однако на деле проблема более широкая — с нарушениями может быть трудоустроено больше россиян, но выявлять удается далеко не всех. В случае начисления серых зарплат люди могут получать примерно на треть больше, так как компания не уплачивает за них налоги. Для работодателей при этом штрафы за подобное незначительны — административная и налоговая ответственность и только в крайнем случае уголовная. Что предпринимают власти, чтобы снизить нелегальную занятость, и удастся ли это сделать — в материале «Известий».