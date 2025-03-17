Путин разрешил ряду западных фондов продать российские ценные бумаги

683 Capital Partners cможет купить бумаги, принадлежащие Baillie Gifford Overseas Limited (британская компания по управлению инвестициями), Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC (такая же компания из США), Jane Street Global Trading (из США, занимается торговлей и предоставлением ликвидности), Jane Street Europe Limited, Carrhae Capital Long Master Fund (британское инвестиционное партнерство), Franklin Advisory Services LLC (из США, работает в области паевых инвестиционных фондов, ПИФов), Highmark Limited (компания в области медицинского страхования из США), Harding Loevner LP (американская инвестиционная компания).