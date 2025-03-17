Путин разрешил ряду западных фондов продать российские ценные бумаги

Президент России Владимир Путин разрешил американской 683 Capital Partners LP приобрести ценные бумаги российских акционерных обществ, принадлежащие ряду зарубежных фондов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
683 Capital Partners cможет купить бумаги, принадлежащие Baillie Gifford Overseas Limited (британская компания по управлению инвестициями), Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC (такая же компания из США), Jane Street Global Trading (из США, занимается торговлей и предоставлением ликвидности), Jane Street Europe Limited, Carrhae Capital Long Master Fund (британское инвестиционное партнерство), Franklin Advisory Services LLC (из США, работает в области паевых инвестиционных фондов, ПИФов), Highmark Limited (компания в области медицинского страхования из США), Harding Loevner LP (американская инвестиционная компания).
683 Capital Partners LP зарегистрирована штате Делавэр в 2006 году, находится в Нью-Йорке. Ее ключевое лицо — Ари Цвейман.
Совершение сделок с ценными бумагам российских компаний, которые приобретет 683 Capital Partners, также разрешили ООО «Специализированное финансовое общество “Цефей-2” и “Современные фонды недвижимости” (управляют закрытым ПИФ “Современный рублевый”).
5 августа 2022-го Путин подписал указ о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций. Из документа следовало, что компаниям из таких стран запрещены действия с ценными бумагами российских юридических лиц, принадлежащих бизнесу из недружественных государств. На какие-либо сделки необходимо разрешение российских властей.