Производитель водки Smirnoff предложил США альтернативу тарифам Трампа

Такие требования предоставили бы преференции продуктам, все ингредиенты которых «в значительной степени добываются из США или через ключевых торговых партнеров», говорится в письме.
Это укрепит цепочки поставок, в которых участвуют США, и не позволит недобросовестным компаниям обходить тарифы, полагают в Diageo.
Diageo также предлагает, чтобы правила гарантировали, что дистилляция и выдержка алкоголя тоже происходили на территории США или на территории страны-партнера.
Ранее руководители Diageo предупреждали о возможном снижении операционной прибыли компании на $200 млн во второй половине года в случае введения 25%-ных тарифов на товары из Мексики и Канады со стороны США. У Diageo есть активы по производству текилы и виски в этих странах.
В четверг сообщалось, что Трамп угрожал ввести 200% налог на вино, коньяк и другие алкогольные напитки из Европы, если ЕС не пересмотрит свое решение по пошлинам на бурбон.