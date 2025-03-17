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Производитель водки Smirnoff предложил США альтернативу тарифам Трампа

Владелец бренда водки Smirnoff, компания Diageo предложила США рассмотреть в качестве альтернативы тарифам Трампа возможность ввести в торговых соглашениях более строгие требования к стране происхождения товаров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании, отправленное в адрес торгового представителя США.

Такие требования предоставили бы преференции продуктам, все ингредиенты которых «в значительной степени добываются из США или через ключевых торговых партнеров», говорится в письме.

Это укрепит цепочки поставок, в которых участвуют США, и не позволит недобросовестным компаниям обходить тарифы, полагают в Diageo.

Diageo также предлагает, чтобы правила гарантировали, что дистилляция и выдержка алкоголя тоже происходили на территории США или на территории страны-партнера.

Ранее руководители Diageo предупреждали о возможном снижении операционной прибыли компании на $200 млн во второй половине года в случае введения 25%-ных тарифов на товары из Мексики и Канады со стороны США. У Diageo есть активы по производству текилы и виски в этих странах.

В четверг сообщалось, что Трамп угрожал ввести 200% налог на вино, коньяк и другие алкогольные напитки из Европы, если ЕС не пересмотрит свое решение по пошлинам на бурбон.