Продажа оружия стала рекордной после холодной войны, заявили в ЦАМТО

В 2023 году мировой объем экспорта/импорта вооружений по сравнению с 2021 годом вырос на 16,8% (хотя в сравнении с 2022 годом снизился на 8,75%). Данный «отскок» стал сугубо техническим за счет того, что в 2022—2023 годах были осуществлены поставки по краткосрочным контрактам, а контракты с более длительными сроками исполнения, заключенные в том числе исходя из развития ситуации вокруг Украины, еще находились в стадии реализации.