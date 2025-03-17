НПФы заработали россиянам до 35% по программе долгосрочных сбережений

Пресс-служба Ханты-Мансийского НПФ: «Прогнозируем, что доходность по ПДС этом году составит порядка 21% с учетом рисков. Важно отметить, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доля инструментов денежного рынка (депозитов, РЕПО и МНО — минимально неснижаемый остаток, на который начисляется процент), флоатеров и коротких по дюрации облигаций также будет высокой, но планируем, в случае смягчения Банком России денежно-кредитной политики, повысить риск по портфелю за счет увеличения дюрации облигаций и доли акций».