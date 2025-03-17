НПФы заработали россиянам до 35% по программе долгосрочных сбережений

Доходность по программам долгосрочных сбережений граждан (ПДС) в 2024 году в два-три раза превысила инфляцию и в несколько раз доходность пенсионных накоплений, находящихся в системе обязательного пенсионного страхования. Максимальный результат для клиентов, заключивших договоры ПДС, показал НПФ «Ренессанс накопления» — свыше 35% годовых. Таковы результаты опроса 14 негосударственных пенсионных фондов (НПФ), который провели «РБК Инвестиции».
Всего, по данным ЦБ, на 17 марта 2025 года в реестре операторов ПДС состоит 34 негосударственных пенсионных фонда (из 37), которые имеют лицензию на формирование долгосрочных сбережений. На запрос «РБК Инвестиций» в НПФ о данных по заработанной доходности за первый год действия ПДС и основных инструментах инвестирования ответили 14 из 34 фондов, включая 7 фондов, которые объединяются на базе НПФ «Будущее».
Диапазон доходности по ПДС в НПФ, которые раскрыли свои данные, составил в 2024 году от 17,8% до 35,45% годовых. По пенсионным накоплениям, которыми НПФ управляют в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), доходность была около 3−10% годовых. Официальная инфляция за 2024 год — 9,52%.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию или другие долгосрочные цели.
Чтобы начать формировать сбережения, необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Также на счет ПДС можно перевести накопительную часть пенсии (ОПС). Государство в течение 10 лет будет софинансировать взносы участника программы в определенной пропорции — до ₽36 тыс. в год максимум.
Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года.
В «СберНПФ» объяснили разницу результатов по договорам ОПС и ПДС различной срочностью сформированных портфелей, а также разными требованиями к инвестированию. «Все взносы по ПДС шли в течение 2024 года, инвестировались как средства пенсионных резервов и вкладывались в бумаги, приобретенные в период высоких ставок. При этом основной массив активов по договорам ОПС размещался как средства пенсионных накоплений в качественно иных рыночных условиях», — отметил генеральный директор компании Александр Зарецкий. По оценке «СберНПФ», из-за влияния основной части портфелей, сформированных по «старым» ставкам, результаты по договорам ОПС оказались более консервативными.
По мнению управляющего директора НПФ «Будущее» Дмитрия Ключника, клиенты фондов, которые перевели свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений оказались в более выигрышном положении. «Сберегательные взносы, уплаченные ими по договорам долгосрочных сбережений, изначально инвестировались под высокие процентные ставки. Помимо начисленного дохода, сберегательные счета клиентов, подавших соответствующее заявление, до конца марта этого года будут пополнены еще и накоплениями по ОПС. А в августе 2025 года — увеличатся еще и взносами государственного софинансирования», — добавил Дмитрий Ключник.
По данным Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за три квартала 2024 года составила 6,9% годовых, пенсионных резервов — 5,8% годовых.
Неаннуализированная доходность НПФ по средствам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и ПДС за указанный период составила 4,3%, что оказалось ниже инфляции за те же три квартала 2024 года (5,8%).
Регулятор в итогах за девять месяцев 2024 года отмечал, что 20 из 35 фондов, осуществляющих деятельность по программам негосударственного пенсионного обеспечения и/или формированию долгоcрочных сбережений (ПДС), продемонстрировали доходность выше уровня инфляции.
Данные по итогам полного 2024 года Банком России на момент публикации материала не раскрыты.
Банк России не выделяет доходность по ПДС в отдельную строку, она учитывается совместно с НПО в доходности пенсионных резервов.
На запрос «РБК Инвестиций» в пресс-службе регулятора сообщили, что ЦБ не располагает агрегированными данными по доходности ПДС. В отчетности НПФ такой показатель отсутствует, отметил представитель ЦБ.
Рейтинг доходности ПДС за 2024 год.
Приведенный ниже рейтинг составлен на основе данных, предоставленных фондами в ответ на запрос «РБК Инвестиций». Он был направлен во все 34 НПФ, работающих с программой долгосрочных сбережений. Ответы получены от 14 фондов.
1. НПФ «Ренессанс накопления».
Доходность: 35,45% годовых (получил лицензию на работу с ПДС 19 сентября 2024 года).
Инструменты: облигации, ОФЗ.
Привлеченные средства: ₽159,6 млн.
2. Ханты-Мансийский НПФ.
Доходность: 23,41% годовых (получил лицензию на работу с ПДС 22 февраля 2024 года).
Инструменты: денежный рынок (депозиты, РЕПО и МНО — минимально неснижаемый остаток, на который начисляется процент), флоатеры и короткие по дюрации облигации.
Привлеченные средства: ₽272 млн, в плане привлечь в 2025 году еще ₽436 млн.
Доходность пенсионных накоплений в ОПС — нет данных.
3. НПФ «Будущее».
Доходность: 22,01% годовых (все объединяемые НПФ получили лицензии на работу с ПДС 15 января 2024 года).
Инструменты: нет данных.
Привлеченные средства: нет данных.
В число объединяемых фондов на базе НПФ «Будущее» входят: НПФ «Будущее», МНПФ «Большой», НПФ «Достойное Будущее», НПФ «Перспектива», НПФ «Федерация», «НПФ “Телеком-Союз”, “НПФ “Оборонно-промышленный фонд имени В. В. Ливанова” (НПФ “ОПФ”).
Доходность пенсионных накоплений в ОПС:
МНПФ «Большой» — 8,23%;
НПФ «ОПФ» — 8,04%;
НПФ «Достойное Будущее» — 7,87%;
НПФ «Перспектива» — 7,72%;
НПФ «Будущее» — 7,51% годовых;
НПФ «Телеком-Союз» — 3,30%.
4. «Альфа НПФ».
Доходность: 21,56% годовых (получил лицензию на работу с ПДС 14 ноября 2024 года).
Инструменты: депозиты, корпоративные облигации эмитентов с высоким рейтингом надежности, короткой дюрацией, а также комбинация бумаг с плавающим и фиксированным купоном.
Привлеченные средства: за первый месяц работы — ₽149 млн, на середину марта 2025 года — ₽1 млрд.
Доходность: 20% годовых (получил лицензию на работу с ПДС 14 марта 2024 года).
Инструменты: нет данных.
Привлеченные средства: ₽44,6 млрд.
Доходность пенсионных накоплений в ОПС — нет данных.
6. АО «Национальный НПФ».
Доходность: 18,4% годовых (получил лицензию на работу с ПДС 14 февраля 2024 года).
Инструменты: облигации с плавающим купоном, с фиксированным купоном короткой дюрации.
Привлеченные средства: ₽1,3 млрд, в 2025 году в планах привлечь еще ₽1,5 млрд.
Доходность пенсионных накоплений в ОПС — 10,04%.
7. «СберНПФ».
Доходность: 17,8% годовых (получил лицензию на работу с ПДС 9 января 2024 года).
Инструменты: облигации, удерживаемые до погашения, облигации с фиксированным и переменными купонами, линкеры и акции.
Привлеченные средства: ₽141 млрд (совокупно с прогнозным софинансированием от государства), план на 2025 год — ₽215 млрд.
Доходность пенсионных накоплений в ОПС — 6,35%.
Два фонда, участвующих в рейтинге по доходности ПДС, не работали с пенсионными накоплениями в ОПС в 2024 году, — НПФ «Ренессанс накопления» и «Альфа НПФ». Соответствующую лицензию на работу в системе ОПС НПФ «Ренессанс накопления» получил 6 февраля 2025 года, а «Альфа НПФ» — 14 марта 2025 года.
Прогноз доходности ПДС на 2025 год.
Большинство участников опроса «РБК Инвестиций» из числа представителей пенсионного рынка сообщили, что в 2025 году будут ориентироваться на денежно-кредитную политику ЦБ и в соответствии с ней корректировать политику инвестирования. Многие фонды придерживаются консервативной стратегии, среди предпочтений были названы облигации высококачественных эмитентов и ОФЗ, а также денежный рынок.
Генеральный директор «СберНПФ» Александр Зарецкий: «Мы стараемся не делать промежуточных прогнозов, ведь ситуация на рынке постоянно меняется. Как показывает практика, НПФ стараются придерживаться умеренно-консервативной стратегии, включают в портфель высокую долю облигаций — ценных бумаг до погашения, которые удерживаются в портфеле до погашения под ставку покупки без переоценки. При этом чтобы зарабатывать клиентам дополнительную доходность на длинном горизонте, в наших портфелях присутствует значительная доля акций. Весь прошлый год “СберНПФ” активно реинвестировал часть портфеля в высокодоходные инструменты, что на среднесрочном горизонте может дать высокую доходность на годы вперед».
Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Андрей Осипов: «Результаты этого года будут в существенной степени зависеть от развития ситуации с уровнем ставок и происходящего на финансовом рынке. В зависимости от этого в течение года по мере снижения ставок НПФ будут выбирать инструменты для формирования портфелей с постепенным сдвигом от инструментов денежного рынка в сторону ценных бумаг. Но в любом случае инвестиционная политика НПФ сфокусирована на получении эффективных результатов в долгосрочной перспективе».
Пресс-служба АО «Национальный НПФ»: «Прогнозируемая доходность по ПДС около 20% годовых. Акцент будем делать на корпоративные облигации с постоянным купоном высокого кредитного качества средней дюрации и ОФЗ».
Генеральный директор НПФ «Ренессанс накопления» Владислав Гусев: «Мы будем стремиться превзойти безрисковую ставку. На фактическую доходность очень сильно будет влиять денежно-кредитная политика и движение на рынке облигаций. Мы сохраняем консервативный взгляд на структуру портфеля, делаем ставку на облигации с большей долей ОФЗ. Снижение ключевой ставки и переоценка на рынке облигаций должны сформировать фундамент для инвестиционного дохода в портфеле».
Пресс-служба «Альфа НПФ»: «Мы ориентируемся на прошлогодний результат и ставим для себя задачу сохранить доходность на высоком уровне с учетом реалий рынка. Фонд придерживается сбалансированной стратегии управления, которая включает в себя по большей части облигации высококачественных эмитентов и государственные бумаги, а также инструменты денежного рынка (РЕПО и депозиты) для обеспечения защитной части портфеля, дополнительно делая ставку на рост акций в качестве доходной части».
Пресс-служба Ханты-Мансийского НПФ: «Прогнозируем, что доходность по ПДС этом году составит порядка 21% с учетом рисков. Важно отметить, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доля инструментов денежного рынка (депозитов, РЕПО и МНО — минимально неснижаемый остаток, на который начисляется процент), флоатеров и коротких по дюрации облигаций также будет высокой, но планируем, в случае смягчения Банком России денежно-кредитной политики, повысить риск по портфелю за счет увеличения дюрации облигаций и доли акций».