Индекс Мосбиржи, российская валюта, акции «М. Видео»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам основной сессии 14 марта индекс Мосбиржи прибавил 2,35%, до 3 195,08 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил пятницу чуть выше — на отметке 3196,06 пункта, прибавив 0,94%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 3,61%, до 1 176,26 пункта.
На утренних торгах в понедельник, 17 марта, индекс IMOEX2 показывал рост на 1,99% — до уровня 3259,63 пункта по состоянию на 8:00 мск.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что продолжаются активные консультации по урегулированию конфликта. «Спецпосланник президента США побывал в Москве, на этой неделе ожидается очередной телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, в дальнейшем есть вероятность встречи глав России и США. Фактор геополитики остается ведущим в курсе российских финансовых активов, чувствительность очень высокая — пока больше сигналов к послаблению на внешнем контуре, вот рынок и подрастает», — подчеркивает аналитик.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону 18 марта, передает Reuters. Республиканец уточнил, что намерен во время беседы поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над АЭС. По его словам, за выходные было проделано «много работы».
В «Велес Капитал» отмечают, что на фоне разговора Путина и Трампа на рынке может сохраняться неопределенность. При этом краткосрочные покупки отдельных эмитентов под идею снятия санкций на данный момент скорее являются рискованными, считают в инвестиционной компании, в связи с опасностью в том числе ужесточения ограничений против РФ при неспособности сторон достигнуть соглашения.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, прогнозирует, что индекса Мосбиржи будет торговаться 17 марта в диапазоне 3100−3200 пунктов.
В начале новой недели позитивная динамика российских фондовых индексов, может продолжиться, полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
«На фондовом рынке складывается благоприятное сочетание факторов из позитивных данных по инфляции, устойчивых корпоративных результатов за 2024 год, предстоящего дивидендного сезона, в преддверии которого индексы обычно демонстрируют положительную динамику», — пишет эксперт.
По мнению Наталии Пырьевой, поддержать позитивный настрой могут также итоги запланированного на пятницу заседания Банка России, если комментарии регулятора позволят с определенной долей уверенности заключить, что текущий цикл повышения ключевой ставки остался в прошлом.
Российская валюта
Рубль завершил минувшую неделю в значительном плюсе — пара CNY/RUB за это время потеряла 2,73%, до ₽11,801. Доллар на межбанковской бирже обвалился на 3,94%, до ₽85,25. При этом на минимуме американская валюта опускалась ниже ₽85.
«Технический тренд в валютных парах нисходящий. Фундаментально по-прежнему предложение валюты выше спроса. А геополитическая риск-премия в курсе рубля вновь сократилась. Отсюда и сохраняющаяся крепость российской валюты, и неприкрытая слабость иностранных», — рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
«Рубль в целом сохраняет уверенность, отражая общий оптимистичный настрой инвесторов в геополитических переговорах», — пишут эксперты ИК «Велес Капитал». По их мнению, заметные продажи в рубле возобновятся лишь в том случае, если участники потеряют надежду на возможность скорого урегулирования украинского конфликта.
Михаил Зельцер считает, что вскоре рубль может быть подешевле, а инвалюты — подороже. «Весенние притоки валюты от экспорта, скорее всего, будут ниже зимних, а импорт начнет восстанавливаться, и спрос на нее повысится», — пояснил эксперт. Тем не менее, Михаил Зельцер подчеркнул, что ни о какой девальвации рубля по-прежнему не идет речи, хотя текущие уровни курсов инвалют уже выглядят заниженными.
Акции «М. Видео»
Акции «М. Видео» подскочили на 18,41% на торгах в пятницу, закрывшись на уровне ₽131,55 за бумагу. При этом на максимуме котировки достигали отметки ₽136,6 за акцию.
Резкий рост котировок вызвала новость о том, что в первом полугодии компания проведет докапитализацию на сумму ₽30 млрд. Первые платежи от новых акционеров в размере ₽11,5 млрд уже поступили, отметили в компании. Привлеченные деньги пойдут на реализацию новой стратегии, которая разработана и согласована с акционерами на ближайшие три года.
«Докапитализация компании, скорее всего, будет предполагать увеличение ее уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций, что приведет к размыванию долей существующих акционеров, но зато позволит привлечь средства для сокращения долговой нагрузки», — прокомментировала новость аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Эксперты «БКС Мир инвестиций» считают, что, с одной стороны, событие может быть позитивно для бизнеса, так как значимо снижает долг компании. "С другой — эффект зависит от того, на каких условиях будут привлечены средства (по какой цене произойдет размытие: меньше ли справедливой и на сколько).
«Оценить влияние на справедливую цену акций пока нельзя, так как нет деталей сделки и параметров размытия долей акционеров», — резюмирует руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:55 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Бабушкинская»): купить доллары можно по ₽87,69, продать — по ₽87;
- Банк Казани (ст. м. «Автозаводская»): купить доллары можно по ₽87,99, продать — по ₽85,55.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽96,79, продать — по ₽96,25;
- Банк Казани (ст. м. «ВДНХ»): купить евро можно по ₽96,79, продать — по ₽95,15.
Корпоративные события
«Россети Северо-Запад» — финансовые результаты по РСБУ и МСФО за 2024 год.
ТГК-1 — заседание совета директоров. В повестке вопросы утверждения инвестиционной программы на 2025 год и бюджета доходов и расходов компании.
Другие важные события
Мосбиржа вводит запрет на короткие позиции по акциям «Полюса».
Еврозона: министры иностранных дел ЕС обсудят мирное урегулирование на Украине.
США: ОЭСР опубликует обновленный прогноз мировой экономики. — 12:00 мск.
США: Розничные продажи — февраль — 15:30 мск.
Еврозона: Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. — 17:00 мск.
США: индекс деловой активности на рынке жилья NAHB — март — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3195,08 (+2,35%).
Индекс РТС: 1 176,26 (3,61%).
S&P 500: 5638,94 (+2,13%).
Dow Jones Industrial Average: 41488,19 (+1,65%).
NASDAQ Composite: 17 754,09 (+2,61%).