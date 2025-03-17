Индекс Мосбиржи, российская валюта, акции «М. Видео»: дайджест инвестора

Михаил Зельцер считает, что вскоре рубль может быть подешевле, а инвалюты — подороже. «Весенние притоки валюты от экспорта, скорее всего, будут ниже зимних, а импорт начнет восстанавливаться, и спрос на нее повысится», — пояснил эксперт. Тем не менее, Михаил Зельцер подчеркнул, что ни о какой девальвации рубля по-прежнему не идет речи, хотя текущие уровни курсов инвалют уже выглядят заниженными.