Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Топ-менеджер считает, что удержанию кадров способствовало бы также включение в договор с работодателем обязательства отработать после обучения несколько лет в российской компании. «Экономика наша от этого точно бы выиграла. Наша система образования готовит высококлассных специалистов за счет государства, авиакомпании поднимают их профессиональный уровень в ходе эксплуатации, а потом человек уезжает за рубеж. Если человек для себя четко решает, что он уедет за границу, он выплачивает затраты пропорционально отработанному сроку», — пояснил Тыщук.