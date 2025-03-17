ФАС установит скидку для детей от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования

На данный момент дети до пяти лет могут путешествовать бесплатно, если не занимают отдельного места. Для детей в возрасте до 10 лет предусмотрен детский тариф, который составляет от 35 до 70% от цены взрослого билета в зависимости от класса поезда и типа вагона.