ФАС установит скидку для детей от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования

«По поручению правительства РФ служба разработала соответствующие проекты приказов. Они регламентируют, что скидка на проезд будет предоставляться пассажирам от 10 до 18 лет независимо от формы обучения, без предъявления справки из учебного учреждения. При посадке в поезд потребуется документ, удостоверяющий личность, — свидетельство о рождении или паспорт», — пояснили в ФАС.
На данный момент дети до пяти лет могут путешествовать бесплатно, если не занимают отдельного места. Для детей в возрасте до 10 лет предусмотрен детский тариф, который составляет от 35 до 70% от цены взрослого билета в зависимости от класса поезда и типа вагона.
Согласно мнению службы, внедрение новых приказов поможет улучшить мобильность детей и подростков по стране и будет способствовать решению вопросов, связанных с поддержкой семей.