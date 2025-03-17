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ФАС установит скидку для детей от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит круглогодичную скидку для детей от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа 17 марта.

Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«По поручению правительства РФ служба разработала соответствующие проекты приказов. Они регламентируют, что скидка на проезд будет предоставляться пассажирам от 10 до 18 лет независимо от формы обучения, без предъявления справки из учебного учреждения. При посадке в поезд потребуется документ, удостоверяющий личность, — свидетельство о рождении или паспорт», — пояснили в ФАС.

На данный момент дети до пяти лет могут путешествовать бесплатно, если не занимают отдельного места. Для детей в возрасте до 10 лет предусмотрен детский тариф, который составляет от 35 до 70% от цены взрослого билета в зависимости от класса поезда и типа вагона.

Согласно мнению службы, внедрение новых приказов поможет улучшить мобильность детей и подростков по стране и будет способствовать решению вопросов, связанных с поддержкой семей.

Ранее, 19 февраля, Минтранс поддержал предложение Госдумы о введении дополнительных льгот для студентов на проезд в поездах дальнего следования во время новогодних каникул. При этом министерство выступило против идеи о фиксации цен, так как это может привести к большим потерям для перевозчика.