Долг «дочки» Google перед телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей

Как пояснил конкурсный управляющий, в деле о банкротстве текущие кредиторы могут рассчитывать в основном на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности. И в этом случае все указанные кредиторы совместно даже при исполнении судебных актов по субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях смогут претендовать только на совокупную величину активов Google в юрисдикции по месту признания (а в конечном счете на величину капитализации Alphabet).