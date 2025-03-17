Долг «дочки» Google перед телеканалами составляет 91,5 квинтиллиона рублей

«Всего в этом реестре 18 требований 16 кредиторов на общую сумму 91 квинтиллион 511 квадриллионов 687 триллионов 138 миллиардов 260 миллионов сто тысяч рублей», — сказал Таляровский. Он пояснил, что в отличие от обязательств американского Google, которые продолжают увеличиваться, долг «Гугла» рассчитан на дату признания его банкротом и зафиксирован.
Как пояснил конкурсный управляющий, в деле о банкротстве текущие кредиторы могут рассчитывать в основном на конвертацию астрентного обязательства в требование из субсидиарной ответственности. И в этом случае все указанные кредиторы совместно даже при исполнении судебных актов по субсидиарной ответственности в иностранных юрисдикциях смогут претендовать только на совокупную величину активов Google в юрисдикции по месту признания (а в конечном счете на величину капитализации Alphabet).
«И установленный на основании российских судебных актов размер требований будет иметь значение прежде всего для определения пропорции доли соответствующего канала в отношении того или иного объема взысканных средств», — сказал Таляровский.
Требования к компании основаны на решениях судов, которые по искам телеканалов обязали структуры Google, в том числе российский «Гугл», разблокировать их YouTube-каналы. На случай неисполнения решения суды взыскали с ответчиков судебную неустойку (астрент), которая увеличивается в геометрической прогрессии по мере увеличения периода неисполнения.
На заседании арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве «Гугла» 17 февраля сообщалось, что размер неустойки для американской Google достиг 2,8 дуодециллиона рублей (сумма с 39 нулями). В то же время суд указал, что начисление неустойки в отношении российского «Гугла» прекратилось в день признания его банкротом.
«Признание ООО “Гугл” банкротом… является свидетельством объективной невозможности исполнения ООО “Гугл” судебных актов о восстановлении доступа телеканалов к сервисам Google. В связи с этим требования телеканалов о взыскании судебной неустойки не подлежат начислению и удовлетворению с даты признания должника банкротом (с 18.10.2023)», — говорится в определении суда. После этого конкурсный управляющий произвел расчет астрента на дату решения о банкротстве.
На том же заседании суд признал требования телеканалов текущими, так как они возникли после возбуждения дела о банкротстве «Гугла». Такие требования удовлетворяются раньше требований кредиторов, включенных в реестр.