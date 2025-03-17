Брокеры предложили перевести торги топливом на срочный рынок

Преимуществом спотового рынка является тот факт, что спрос на нем гарантирован и обеспечен, так как торгуют те люди, кому действительно нужны нефтепродукты и кто понимает процесс, говорит Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер». «Никакой банк сюда просто так не выйдет и не купит товар, потому что не знает, куда его продать», — отмечает он. В то же время на срочный рынок приходят и финансовые, и прочие игроки, возрастает фактор спекуляций, из-за чего создается «гораздо больше» рисков для потребителей и производителей, полагает эксперт. «Придут банки, которые в моменте посчитают, что [президент США Дональнд] Трамп несет риски отрасли. И цена бензина вырастет в два раза, потому что банки начнут ставить на рост», — рассуждает Гусев.