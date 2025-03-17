Алиханов заявил о необходимости к возврату госконтроля за промпродукцией

«Дело в том, что мы, к сожалению, отмечаем, что у нас случаются ситуации, когда мы уже после сертификации серийные поставки выявляем несоответствующими тем требованиям, которые должны предъявлять. Возможно, исходя из этого опыта стоит все-таки вернуться к государственному контролю, надзору по целому ряду промышленной продукции, по которой он был отменен, в том числе строительные материалы», — сказал министр.