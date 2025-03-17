Алиханов заявил о необходимости к возврату госконтроля за промпродукцией

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Из-за случаев несоответствия промышленной продукции обязательным требованиям следует рассмотреть возможность возвращения к государственному контролю за качеством ряда таких товаров, в том числе стройматериалов, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
В частности, он напомнил о приостановке импорта и продажи в России китайских грузовики Shacman из-за несоответствия обязательным требованиям.
«Дело в том, что мы, к сожалению, отмечаем, что у нас случаются ситуации, когда мы уже после сертификации серийные поставки выявляем несоответствующими тем требованиям, которые должны предъявлять. Возможно, исходя из этого опыта стоит все-таки вернуться к государственному контролю, надзору по целому ряду промышленной продукции, по которой он был отменен, в том числе строительные материалы», — сказал министр.
Контроль и надзор за обращением стройматериалов до июня 2021 года осуществлял Росстандарт. Эти полномочия упразднили с принятием поправок в федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ввести риск-ориентированный государственный контроль за соблюдением обязательных требований технических регламентов на промышленную продукцию. В Минпромторге заявляли, что в рамках работы над поручением обсуждается возврат полномочий Росстандарта по контролю и надзору за обращением промышленной продукции, в том числе строительных материалов.