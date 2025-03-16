В ЕЦБ сравнили влияние Трампа и пандемии COVID на мировую экономику

Трамп также ввел 25-процентные пошлины в отношении европейских стали и алюминия: 12 марта новая тарифная политика вступила в силу. Брюссель пошел на ответные меры: «Поскольку США применяют тарифы на сумму $28 млрд, мы отвечаем контрмерами на сумму €26 млрд. Это соответствует экономическому масштабу американских тарифов», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новые тарифы будут введены в два этапа, и полностью вступят в силу к 13 апреля. Трамп грозил ЕС повышением пошлин и на другие товары, в том числе на вино.