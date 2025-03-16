В ЕЦБ рассказали о последствиях действий Трампа на мировую экономику

«Нам необходимо брать во внимание неопределенность текущей ситуации, которая даже выше, чем та, что была во время пандемии. Что мы видим, так это то, что новая администрация США не особо открыта к продолжению мультилатерализма (многостороннего сотрудничества — ред.), которая направлена на сотрудничество между разными юрисдикциями и поиск общих решений для общих проблем. Это очень важное изменение и большой источник неопределенности», — заявил вице-президент ЕЦБ в интервью британской газете Times.