Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут

Доцент Ермилова: ставки по вкладам останутся на высоком уровне около года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сейчас ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и это продлится около года, но потом снижение все равно будет. Куда в этот момент отнести сбережения, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Один из вариантов — вложения в облигации. Это низкорисковая стратегия. Также можно инвестировать в драгоценные металлы — золото, серебро, платина и палладий, но не в один, а сразу в четыре.

Не менее интересны вложения в акции компаний первого эшелона, но следует учесть возможные риски, способные повлиять на их стоимость. Это перемены в отрасли, санкции, рыночная конъюнктура.

«Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения», — заключила Ермилова.