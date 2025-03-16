Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сейчас ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и это продлится около года, но потом снижение все равно будет. Куда в этот момент отнести сбережения, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Один из вариантов — вложения в облигации. Это низкорисковая стратегия. Также можно инвестировать в драгоценные металлы — золото, серебро, платина и палладий, но не в один, а сразу в четыре.
Не менее интересны вложения в акции компаний первого эшелона, но следует учесть возможные риски, способные повлиять на их стоимость. Это перемены в отрасли, санкции, рыночная конъюнктура.
«Если суммы более крупные, можно рассмотреть инвестиции в рынок недвижимости. На нем очень много стратегий. Это необязательно покупка объекта, а, например, доля или вообще земля. И даже в периоды более сложных ситуаций на рынке всегда можно выбрать варианты выгодного вложения», — заключила Ермилова.