Россиянам раскрыли, куда отнести деньги со вкладов, когда ставки рухнут

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сейчас ставки по вкладам держатся на высоком уровне, и это продлится около года, но потом снижение все равно будет. Куда в этот момент отнести сбережения, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.