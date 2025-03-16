Россия увеличит поставки халяльной продукции в Катар, заявил Мантуров

«Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия», — сказал Мантуров.
Первый вице-премьер добавил, что для устойчивого развития торгово-экономических связей необходимо обеспечить бесперебойные взаиморасчеты между странами. Мантуров отметил, что объем двухстороннего товарооборота между Россией и Катаром пока достаточно скромный и составляет менее 100 миллионов долларов, при этом существует потенциал для роста.