Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия увеличит поставки халяльной продукции в Катар, заявил Мантуров

ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству,

Источник: © РИА Новости

«Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия», — сказал Мантуров.

Первый вице-премьер добавил, что для устойчивого развития торгово-экономических связей необходимо обеспечить бесперебойные взаиморасчеты между странами. Мантуров отметил, что объем двухстороннего товарооборота между Россией и Катаром пока достаточно скромный и составляет менее 100 миллионов долларов, при этом существует потенциал для роста.