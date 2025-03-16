Преимущественный ценз: расширение семейной ипотеки приведет к росту цен на жилье до 20%

Смягчать условия по семейной ипотеке сейчас нецелесообразно — это может привести к росту цен на недвижимость на 15−20%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В последние недели в правительстве стали снова обсуждать допуск к льготным займам семей с детьми до 18, а не до шести лет. Однако выдачи по программе и без того активно растут, несмотря на более жесткие требования. Объем оформленных ссуд вырос в полтора раза за год, до 180 млрд рублей в феврале, следует из данных «Дом.РФ». Семейная ипотека в случае расширения перестанет быть программой для поддержки рождаемости и станет уже массовой. Это скорее отвечает интересам застройщиков, которые хотят сохранить спрос на жилье в условиях и без того высоких цен и заградительных ставок по кредитам.